Tchad : Au moins cinq morts dans des manifestations contre la junte

La junte militaire désormais au pouvoir, après la mort du président Idriss Déby Itno, indique vouloir organiser des élections dans les 18 prochains mois.

«Le Tchad continuera à tenir son rang et à assumer ses responsabilités dans la lutte contre le terrorisme et respectera tous ses engagements internationaux», a également déclaré le nouveau président du Tchad, pays stratégique dans la lutte contre les jihadistes dans le Sahel.

Comme le faisait systématiquement son père le maréchal Déby, qui a dirigé le pays d’une main de fer pendant trois décennies, Mahamat Idriss Déby, qui a pris la tête d’un Conseil militaire de Transition (CMT), avait interdit les manifestations de mardi. L’opposition et la société civile qui dénoncent un «coup d’Etat institutionnel» et une «succession dynastique» au pouvoir avaient appelé à ces rassemblements.

Paris condamne la répression

A Paris, le président français Emmanuel Macron a «condamné avec la plus grande fermeté la répression» et appelé à «une transition pacifique, démocratique et inclusive».

«Gouverner dans le sang»

Dès l’annonce par l’armée de la mort d’Idriss Déby Itno au combat contre des rebelles dans le Nord, son fils Mahamat, général de corps d’armée et chef de la Garde présidentielle, a abrogé la Constitution et dissous le gouvernement et l’Assemblée nationale, en promettant des «élections libres et démocratiques» dans 18 mois.