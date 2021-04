Omnisports - «Au moins, des jalons sont posés et une ouverture est programmée»

Le Conseil fédéral l’a décidé ce mercredi: dès le 1er juillet prochain, les événements sportifs ou culturels pourront accueillir jusqu’à 3000 personnes. Et dès le 1er septembre, la jauge passera à 10’000, moyennant l’obligation pour les spectateurs de porter un masque et de présenter une attestation de test négatif, de guérison ou de vaccination au Covid-19.

Jacky Delapierre: «Je reçois cette décision avec plaisir»

«Nous prenons acte de cette décision, sachant que la situation peut toujours évoluer, dans un sens comme dans l’autre. Je n’abandonne pas l’idée de pouvoir demander au Conseil fédéral de se montrer flexible, à cinq jours près. 3000 spectateurs, c’est toujours ça. 10’000, ce serait évidemment mieux. Mais il faut savoir se contenter de ce que l’on reçoit. Quelque part, ce ne serait cependant pas logique de faire vivre une manifestation grâce à des subsides de la Confédération, alors qu’elle pourrait être autofinancée. Mais, que l’on s’entende bien, on ne va pas monter aux barricades. Je reçois cette décision avec plaisir. Au moins, des jalons sont posés et une ouverture est programmée. L’important, c’est qu’on puisse accueillir des spectateurs, quel qu’en soit le nombre. Cela montre que nous allons vers une ouverture. Il ne sert à rien de précipiter les choses, et je pars du principe que tout pourra être discuté ensuite. Il faudra savoir faire preuve d’ouverture d’esprit, et je suis convaincu que l’on pourra reprendre les négociations en temps voulu. Mais quoi qu’il en soit, l’édition 2021 d’Athletissima aura bien lieu.»