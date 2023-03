Gabon: Deux morts et 28 disparus dans le naufrage d’un ferry

Gabon : Au moins deux morts et 28 disparus dans le naufrage d’un ferry

L’«Esther Miracle» a connu une voie d’eau en pleine nuit, tôt jeudi matin, dans l’océan Atlantique, au large du Gabon. Il y avait plus de 150 passagers à bord.

Au Gabon, le naufrage d’un miniferry, en partance de Libreville pour rejoindre Port-Gentil, a fait «au moins deux morts et 28 personnes disparus», selon un responsable des autorités portuaires. Après l’appareillage du navire passagers, «l’équipage a signalé une voie d’eau entre 3h et 4h du matin», a indiqué la compagnie Royal Cost Marine, jeudi matin, sur sa page Facebook. «Cette intrusion a entraîné une perte de contrôle du bateau. Les autorités ont été alertées et les secours sont sur les lieux, les passagers sont en train d’être secourus», selon la compagnie.