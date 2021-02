Afrique : Au moins deux soldats maliens tués dans une embuscade

Au moins deux soldats maliens ont été tués et sept blessés mardi dans une embuscade dans la région de Mopti, dans le centre du Mali, où sévissent des groupes djihadistes, a indiqué l’armée malienne dans la soirée.

Tourmente

Depuis 2012 et le déclenchement de rébellions, indépendantiste puis djihadiste, dans le nord, le Mali est plongé dans une tourmente multiforme qui a fait des milliers de morts, civils et combattants, et des centaines de milliers de déplacés, malgré le soutien de la communauté internationale et l’intervention de forces de l’ONU, africaines et françaises. Les violences se sont propagées vers le centre du pays, qui en est devenu un des principaux foyers, et vers le Burkina Faso et le Niger voisins.