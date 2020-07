Tchad

Au moins dix civils tués dans une attaque de Boko Haram

Selon un officier de l’armée et le préfet local, le groupe djihadiste a mené une attaque contre un village: dix personnes ont été tuées et sept autres enlevées.

Au moins dix civils ont été tués et sept autres enlevés vendredi au Tchad dans une attaque attribuée au groupe djihadiste Boko Haram par un officier de l’armée et le préfet local.

«Vers trois heures du matin, les éléments de Boko Haram ont attaqué Tenana, tuant deux femmes et huit hommes» de ce village de la région du Lac, une zone frontalière du Nigeria, du Niger et du Cameroun, a dit à l’AFP un officier sous couvert de l’anonymat. «Ils ont enlevé sept hommes, pillé et brûlé le village avant de se retirer», a ajouté la même source.