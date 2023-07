Côte d’Ivoire: Au moins dix morts après de fortes pluies à Abidjan

Les mois de juin et juillet sont au cœur de la saison des pluies, dans ce pays au climat tropical.

Au moins dix personnes sont mortes dans la nuit de jeudi à vendredi après de fortes pluies à Abidjan, notamment dans plusieurs glissements de terrain, selon le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) de Côte d’Ivoire. «Nous avons enregistré dix morts, neuf à Yopougon et un à Cocody-Angré», deux quartiers d’Abidjan, respectivement à l’ouest et au centre, a déclaré à l’AFP le capitaine et adjoint au chef des opérations du GSPM, Anicet Bah.