Somalie : Au moins dix morts après l’explosion d’un véhicule à Mogadiscio

Le bilan pourrait s’alourdir après un attentat contre un restaurant perpétré avec un tricycle motorisé rempli d’explosifs, vendredi à Mogadiscio.

Un responsable sécuritaire et une source médicale n’ont pas exclu que le bilan puisse être plus élevé. «L’explosion a été très forte et a causé des destructions importantes et fait des victimes civiles. Les opérations sont toujours en cours pour établir le bilan exact des victimes», a déclaré le responsable sécuritaire, Mohamed Osman, faisant également état d’un bilan initial de 10 morts. «Il se pourrait qu’il y ait plus de victimes, mais c’est difficile à dire pour le moment», a-t-il ajouté.