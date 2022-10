Au moins 59 morts dans une bousculade à Séoul

Séoul : Au moins 59 morts dans une bousculade lors des célébrations d’Halloween

«Je me trouvais à l’arrière du cortège donc je n’ai pas vu grand-chose. Mais tout le monde s’est mis à s’affoler et c’est soudainement devenu le chaos. On ne comprend pas ce qu’il s’est passé, on essaie de s’informer sur les réseaux sociaux mais on ne sait rien», témoigne un lecteur vivant à Séoul qui s’était rendu dans le quartier d’Itaewon fêter Halloween.