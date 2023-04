Ukraine: Au moins 12 morts après un «acte pervers» des Russes 

Au moins douze personnes sont mortes tôt vendredi matin, après une nouvelle vague de frappes russes sur plusieurs villes en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky dénonçant «un acte pervers» qui selon lui va mener Moscou à «l’échec et à la punition». «Cette terreur russe doit obtenir une riposte juste de l’Ukraine et du monde», a lancé sur Telegram Volodymyr Zelensky. «Chaque attaque, chaque acte pervers contre notre pays et (notre) peuple rapproche l’État terroriste de l’échec et de la punition», a-t-il encore cinglé.