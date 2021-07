Nigeria : Au moins huit employés d’un hôpital kidnappés

Des hommes armés ont attaqué un hôpital de l’État de Kaduna dimanche et ont enlevé au moins huit personnes.

Des hommes armés non identifiés ont attaqué en grand nombre le Centre médical contre la tuberculose et la lèpre de Saye, une localité à proximité de Zaria, dans l’État de Kaduna vers 15 h 00 GMT (17 h 00 en Suisse), et après de «lourds échanges de tirs» avec les forces de police, a affirmé le porte-parole de la police locale, Mohammed Jalige. «Huit personnes ont été enlevées», a-t-il affirmé, alors que des sources locales donnent un bilan plus élevé et affirment que les assaillants ont fait fuir les forces de l’ordre, par leur nombre.