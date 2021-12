Jura : Au moins huit interventions ajournées au H-JU à cause de la pandémie

Devant l’augmentation des cas de Covid-19, la direction de l’hôpital du Jura pare au plus pressé. Elle choisit de décaler des opérations prévues ces prochains jours.

Les opérations reportées ne sont pas de nature à menacer l’espérance de guérison des patients, tient à préciser l’H-JU. La totalité des patients en soins intensifs dans le canton est non vaccinée. «Nous payons actuellement un lourd tribut au taux de vaccination relativement peu élevé dans le canton du Jura (ndlr: le plus faible de Romandie avec 65%) et à un manque de vigilance ces deux dernières semaines dans l’application des mesures barrières», écrit l’Hôpital du Jura dans un communiqué.