Iran : Au moins huit morts dans l’incendie de la prison iranienne d’Evine

Quatre détenus blessés «sont morts à l’hôpital, portant le bilan à huit morts», tous des condamnés pour vol, selon Mizan Online, le site de l’Autorité judiciaire iranienne. Les autorités ont accusé des «voyous» d’avoir «mis le feu samedi soir à un entrepôt de vêtements» dans la prison et fait état de heurts entre prisonniers puis entre détenus et gardiens.

Au moins 122 morts

L’ONG Center for Human Rights in Iran (CHRI), basée à New York, a mis en ligne, lundi, des vidéos montrant des enfants criant des slogans hostiles au gouvernement à Ispahan, dans le centre de l’Iran, et des étudiants manifestant à l’Université de Mazandaran, dans le nord.