Russie: Au moins un mort et neuf disparus après l’explosion d’une usine

Au moins neuf personnes sont toujours portées disparues jeudi après l’explosion survenue la veille dans une usine de Serguiev Possad, au nord-est de Moscou, a annoncé le Comité d’enquête russe, en charge de l’enquête. Dans un communiqué publié sur Telegram, la branche régionale du Comité d’enquête a affirmé que «60 personnes ont sollicité une aide médicale, neuf sont portées disparues et une femme est décédée à l’hôpital».

Recherches en cours

Un total de 400 personnes sont «impliquées» dans les recherches, a indiqué jeudi le ministère des Situations d’urgence sur Telegram, publiant des images du site détruit. On pouvait y apercevoir des briques enchevêtrées, des pelleteuses en action, ainsi que des secouristes casqués, certains accompagnés de chiens renifleurs. «Les enquêteurs ont mené des perquisitions au sein de l’entreprise Piro-Ross, l’incendie s’étant déclaré dans (son) entrepôt», a affirmé pour sa part le Comité d’enquête russe. «Trente-quatre personnes ont été interrogées comme témoin» et le directeur technique de l’entreprise a été arrêté «en tant que suspect», a ajouté l’organe d’investigation. Le gouverneur régional, Andreï Vorobiov, avait assuré mercredi que les enquêteurs estimaient qu’il ne s’agissait pas d’une attaque de drone, alors que la capitale russe et sa région sont régulièrement visées par de telles attaques attribuées à l’Ukraine.