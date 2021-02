Monde : Au moins neuf morts dans un naufrage sur un lac en Egypte

Les passagers, tous membres d’une même famille, faisaient une promenade en bateau sur le lac Mariout, situé à 20 km à l’ouest d’Alexandrie.

En périphérie de la ville, le lac Mariout est un lac saumâtre, relié au Nil et à la Méditerranée par plusieurs canaux.

Le bilan s’élève pour l’heure à «neuf morts (...) six survivants et quatre ou cinq disparus», selon la même source, qui s’est exprimée sous le couvert de l’anonymat. On compte cinq blessés parmi les survivants, a déclaré Mohamed al-Cherif, le gouverneur d’Alexandrie, cité par le média public Al-Ahram.