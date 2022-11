Equateur: Au moins neuf morts lors d’affrontements dans une prison

Équateur : Au moins neuf morts lors d’affrontements dans une prison

Déjà des violences le 8 novembre

Les centres de détention du pays sont le théâtre de violences récurrentes entre gangs rivaux. Depuis février 2021, on recense huit massacres dans ces prisons et 400 détenus tués, la plupart démembrés et brûlés. Les dernières violences remontent au 8 novembre, lorsque huit détenus sont morts dans la prison d’El Inca.