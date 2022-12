Birmanie : Au moins onze blessés dans une explosion à bord d’un ferry

Selon les sources, les ambulanciers ont secouru entre onze et treize personnes.

Les images diffusées par les médias locaux montraient du sang et des débris éparpillés sur un plancher en bois. Interrogé, un porte-parole de la junte n’a pas fait de commentaires.

Plusieurs morts en juillet et octobre

En octobre, au moins deux bombes ont explosé à l’extérieur d’une prison de Rangoun, provoquant la mort de huit personnes et en blessant 18 autres, dans une attaque que les militaires ont imputée à des «terroristes». En juillet, l’explosion d’un engin près d’un centre commercial de cette même ville, la plus grande de Birmanie, a fait deux morts et onze blessés.