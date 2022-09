Birmanie : Au moins onze enfants morts dans une attaque aérienne

«Le 16 septembre, au moins onze enfants sont morts à la suite d’une attaque aérienne et de tirs aveugles dans des zones civiles, dont une école à Depeyin, dans la région de Sagaing», en Birmanie , a indiqué l’Unicef Birmanie. «Au moins quinze enfants de la même école ont disparu. L’Unicef demande leur libération immédiate et en toute sécurité», a poursuivi l’agence onusienne.

Hélicoptères de l’armée

Une vidéo obtenue d’une association locale montre des taches de sang sur le plancher de l’école et le cadavre d’un enfant enveloppé dans un drap auprès duquel se recueille sa mère. La junte birmane a confirmé mardi «plusieurs villageois morts et blessés» au cours d’une opération qui a impliqué plusieurs de ses hélicoptères, vendredi dernier, dans la zone concernée.

La «Tatmadaw» (nom des forces armées birmanes) a accusé les milices locales qu’elle combat d’utiliser les civils comme boucliers humains et de commettre des crimes de guerre. Au cours de cette opération, elle a aussi saisi 23 mines et huit bombes artisanales.

Appel à condamner l’attaque

La communauté internationale «doit condamner cette attaque et faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les coupables de ces crimes rendent des comptes», a réagi Hassan Noor, directeur pour l’Asie de l’ONG Save The Children. «Nous demandons à l’Asean (Association des nations d’Asie du Sud-Est, ndlr) de se lever et d’agir. Combien d’incidents comme celui-ci doivent se produire avant que quelque chose soit fait?», a-t-il poursuivi.