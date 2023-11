Au moins 25 morts après l’incendie d’un bâtiment en Chine

Un incendie s’est déclaré vers 06 h 50 (22 h 50 GMT mercredi) dans un immeuble de quatre étages de la société de production de charbon Yongju, dans la ville de Lüliang. «Le nombre de morts a grimpé à 25. Le feu est désormais maîtrisé et les opérations de secours se poursuivent», a annoncé la télévision publique CCTV sur le réseau social chinois Weibo. Un premier bilan faisait état de 11 personnes décédées. CCTV a indiqué initialement que 63 personnes avaient été évacuées et 51 transférées vers des hôpitaux. «La cause de l’incendie fait l’objet d’une enquête», a indiqué CCTV.