Deux-Sèvres (F) : Au moins quatre personnes meurent dans l’incendie de leur immeuble

Les victimes ont perdu la vie tôt vendredi matin, lorsque des flammes se sont propagées dans les studios dans les combles d’un locatif de Bressuire, dans l’ouest de la France.

«On a vu une personne qui courait et une autre sur le toit»

Un périmètre de sécurité a été mis en place. Dix personnes d’un hôtel mitoyen de l’immeuble ont été évacuées par précaution en fin de nuit, sans blessés à déplorer, ont ajouté les pompiers et la gérante de l’établissement. Selon la responsable et résidente de cet hôtel-restaurant nommé «la Boule d’Or», «la fumée est rentrée au 2e étage vers 4 h 20 du matin et a fait sonner l’alarme. On a appelé les pompiers avec mon mari et on est sortis dans la rue avec nos deux enfants et six clients. On a vu une personne qui courait dans la rue et une autre sur le toit, qui a été prise en charge par les pompiers».