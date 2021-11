Brésil : Au moins sept cadavres retrouvés après un raid policier dans une favela

Plusieurs personnes ont perdu la vie près de Rio de Janeiro après une fusillade avec la police. Celle-ci dit avoir été attaquée, des témoins parlent de traces de torture.

La chaîne TV Globo, qui a montré des images de dizaines d’habitants autour de corps encore non identifiés recouverts de draps blancs, fait état pour sa part de huit cadavres retrouvés avant l’arrivée des policiers dans le complexe de Salgueiro, ensemble de favelas de São Gonçalo, à environ 35 kilomètres de Rio. «Les cadavres étaient jetés dans le marécage, avec des signes de torture, amoncelés les uns sur les autres. On dirait vraiment un massacre», a relaté un témoin à cette chaîne de télévision.

«Équipe prise d’assaut»

La police militaire a confirmé que des agents du Bataillon d’opérations spéciales (Bope), police d’élite redoutée pour ses incursions musclées, s’étaient rendus dans cette zone dominée par des narcotrafiquants dimanche, au lendemain de la mort d’un sergent de police. «Le Bope est allé au Salgueiro après avoir reçu l’information de la présence d’un des individus ayant pris part à l’attaque qui a tué le sergent samedi. L’équipe a été prise d’assaut dimanche, dans une zone marécageuse, et une intense fusillade s’en est suivie», peut-on lire dans le communiqué.

Les policiers ont précisé avoir saisi deux pistolets, des munitions, plus de 800 barrettes de cannabis et plus de 3000 sachets d’une substance «ressemblant à du crack» lors de ce raid.