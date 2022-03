Burkina Faso : Au moins sept civils tués dans une attaque

Des hommes armés ont saboté des installations de forages d’eau et abattu plusieurs personnes, lundi dans le nord du pays.

Au moins sept personnes, dont quatre supplétifs civils enrôlés dans la lutte antijihadiste au Burkina Faso, ont été tuées lundi dans le nord du pays. Il s’agit de la cinquième attaque en quelques jours dans la région, ont indiqué mardi des sources sécuritaire et locale.

«Des hommes armés ont attaqué dans la matinée de ce lundi des installations de forages (d’eau) à Tonri Oulo», une localité de la commune d’Arbinda, dans la province du Soum, a déclaré une source sécuritaire. «Lors du sabotage des installations, ils ont abattu trois civils et blessé trois autres. Quatre éléments des VDP (Volontaires pour la défense de la patrie), qui ont tenté de contrer les assaillants ont également été tués», portant le bilan à «sept morts», a précisé la même source.

Les VDP, supplétifs civils de l’armée mal formés et mal armés, paient un lourd tribut à la lutte antijihadiste au Burkina Faso. L’attaque a été confirmée par un responsable local. «On a enregistré une dizaine de victimes dont sept décès», a confirmé ce responsable, précisant que «deux autres forages ont été sabotés par les terroristes». «Il y a quelques semaines ils avaient déjà saboté les installations de téléphonie mobile, et maintenant ils tentent d’asphyxier la ville en coupant tout ravitaillement», a estimé cette source.

Ce mode opératoire confirme la stratégie observée ces dernières semaines où des groupes armés jihadistes tentent d’occuper des villes du nord et de l’est du pays. «Cela consiste à isoler des villes stratégiques en coupant les voies d’accès et de communication. Ces communes leur servent de base arrière», explique Mahamoudou Sawadogo, chercheur et expert des questions de sécurité au Sahel.