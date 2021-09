Est du Burkina - Au moins six gendarmes burkinabés tués dans une attaque

Attaques djihadistes régulières

Pays pauvre d’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso est en proie, depuis 2015, à des attaques djihadistes régulières et meurtrières, en particulier dans les régions du nord et de l’est, comme ses voisins le Mali et le Niger.

Les groupes djihadistes s’en prennent souvent aux employés des mines d’or. En novembre 2019, une attaque à Bounou avait fait au moins 38 morts. Ces attaques, souvent couplées à des embuscades et attribuées aux groupes djihadistes affiliés au groupe État islamique et à Al-Qaida, ont fait plus de 1500 morts et contraint plus de 1,4 million de personnes à fuir leurs foyers.