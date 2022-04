Liban : Au moins six migrants morts dans le naufrage de leur bateau

La marine espère toujours retrouver des survivants de l’embarcation qui était surchargée alors que la polémique enfle dans le pays.

Embarcation surpeuplée

Le bateau est parti samedi de la région de Qalamoun au sud de Tripoli, la grande ville du nord du Liban, et transportait une soixantaine de personnes selon les autorités. La nationalité des migrants n’a pas été précisée. L’armée libanaise a repêché dimanche cinq corps de migrants noyés et samedi celui d’une fillette, ce qui porte à six le nombre total de morts, selon un bilan provisoire de l’Agence nationale d’information (ANI). Jusqu’à présent, 48 personnes ont été secourues, d’après les derniers chiffres officiels. Le chef de la marine libanaise, Haissam Dannaoui, a déclaré lors d’une conférence de presse que le bateau était seulement long de 10 mètres et large de 3 et «il n’y avait aucun gilet de sauvetage à bord (…)».