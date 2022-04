Guerre en Ukraine : Au moins six morts dans de puissantes frappes de missiles sur Lviv

La grande ville de l’ouest de l’Ukraine, où de nombreux civils ont trouvé refuge, a été ciblée, lundi, par la Russie. Des structures militaires ont été touchées. Parmi les victimes figurerait un enfant.

Au moins six personnes ont été tuées et huit autres blessées dans de «puissantes» frappes russes sur Lviv, la grande ville de l’ouest de l’Ukraine d’ordinaire relativement épargnée par les combats, ont annoncé les autorités locales. «Cinq puissantes frappes de missiles d’un coup sur l’infrastructure civile de la vieille ville européenne de Lviv», a tweeté Mikhaïlo Podoliak, conseiller du président Volodymyr Zelensky.

Le gouverneur régional, Maksym Kozitsky, a lui évoqué quatre frappes: trois sur des infrastructures militaires et une sur un garage de pneumatiques, provoquant des incendies. Tous sont «gravement endommagés». «À cette heure-ci, nous avons recensé six morts et huit blessés. Il y a un enfant parmi les victimes», a-t-il ajouté.