Pérou : Au moins six morts dans des inondations liées au cyclone Yaku

Au moins six personnes sont mortes dans le nord-ouest du Pérou en raison des inondations liées au cyclone Yaku, a rapporté vendredi la protection civile péruvienne. «Jusqu’à présent (vendredi), il y a eu six morts», a annoncé l’organisme de secours sur Twitter.

Les inondations, causées par les fortes pluies et le débordement de cours d’eau, ont commencé cette semaine et ont pris de l’ampleur au cours des dernières 48 heures, touchant des zones urbaines et rurales dans les départements côtiers de La Libertad, Lambayeque, Piura et Tumbes (nord), à la frontière avec l’Équateur.