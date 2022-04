Afghanistan : Au moins six morts dans des tirs de roquettes des soldats pakistanais

«Cinq enfants et une femme ont été tués, et un homme blessé» dans des frappes à la frontière, a déclaré un responsable afghan de la province de Shelton.

Au moins six personnes, cinq enfants et une femme, ont été tuées samedi dans l’est de l’Afghanistan par des tirs de roquettes des forces militaires pakistanaises à la frontière entre les deux pays, selon un responsable afghan et un habitant.