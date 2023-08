Au moins six morts dans un glissement de terrain en Géorgie

Au moins six personnes ont été tuées et une trentaine sont portées disparues après un glissement de terrain dans la région montagneuse de Ratcha, dans le nord-ouest de Géorgie, ont indiqué vendredi les autorités de ce pays du Caucase. Deux corps ont été retrouvés dans la foulée de l’éboulement survenu jeudi dans cette région riche en stations balnéaires et quatre autres ont été découverts vendredi, a déclaré le ministère géorgien de l’Intérieur, dans deux communiqués séparés. «Dans la zone sinistrée, la municipalité d’Oni, les sauveteurs continuent de travailler sans relâche. Jusqu’à présent, six corps ont été retrouvés lors des opérations de recherche», a-t-il ensuite affirmé dans un communiqué publié sur Facebook.