Sénégal: Au moins treize migrants morts dans le naufrage d’une pirogue

Neuf cents migrants secourus ces derniers jours par la marine marocaine

Au moins quatorze personnes sont mortes il y a huit jours dans le chavirement d’une pirogue à Saint-Louis, près de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Dans un communiqué publié jeudi soir après une réunion du gouvernement, le président Macky Sall «s’est incliné devant la mémoire des personnes décédées, suite aux récents accidents relevés en mer».

Il a «demandé au gouvernement d’intensifier les contrôles au niveau des zones et sites potentiels de départ, mais également de déployer l’ensemble des dispositifs de surveillance, de sensibilisation et d’accompagnement des jeunes» en renforçant les programmes publics «de lutte contre l’émigration clandestine». Des ONG font régulièrement état de naufrages meurtriers – dont les bilans non officiels se chiffrent selon elles en dizaines, sinon centaines de morts – dans les eaux marocaines, espagnoles ou internationales.