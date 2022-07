Etats-Unis: Au moins trois morts après des inondations dans le Kentucky

États-Unis : Au moins trois morts après des inondations dans le Kentucky

«Nous assistons à l’une des pires et des plus dévastatrices inondations dans l’histoire de l’est du Kentucky», a déclaré le gouverneur Andy Beshear devant des journalistes. «Il y a beaucoup d’habitants de l’est du Kentucky sur leur toit, qui attendent d’être secourus.» Il a plus tard indiqué que trois décès, dont celui d’une femme de 81 ans, avaient été confirmés, et qu’il s’attendait à un bilan du nombre de morts «à deux chiffres». Un certain nombre de personnes sont portées disparues.