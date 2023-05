Etats-Unis: Au moins trois morts au Nouveau-Mexique dans une fusillade

«Il y a plusieurs victimes civiles, dont au moins trois sont décédées», ont indiqué les forces de l’ordre dans un message posté sur les réseaux sociaux. «Nous fournirons plus de détails dès qu’ils seront disponibles.»

Le tireur a été «tué sur place», a précisé la police de cette ville de 50’000 habitants, située au nord de cet État frontalier avec le Mexique. «L’identité du suspect est inconnue et il n’y a pas d’autres menaces connues pour le moment», ont ajouté les forces de l’ordre.

Plusieurs policiers ont confronté le tireur et deux d’entre eux ont été blessés. Ils sont actuellement soignés dans un hôpital de la ville et sont «dans un état stable», selon la police. Les écoles locales ont été brièvement fermées, mais ont été autorisées à rouvrir lundi en début d’après-midi, car «tous les élèves et le personnel sont en sécurité», selon les autorités scolaires locales.