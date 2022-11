Pakistan : Au moins trois morts et 23 blessés dans un attentat

Au moins trois personnes ont été tuées et 23 blessées mercredi dans un attentat suicide revendiqué par les talibans pakistanais , visant des policiers qui accompagnaient une équipe chargée de vacciner contre la polio dans l’ouest du Pakistan, a-t-on appris de source policière.

Un kamikaze a visé un camion de la police qui s’apprêtait à escorter cette équipe, et les trois morts sont «un policier, une femme et un enfant», a indiqué à l’AFP Azhar Mehesar, un haut responsable de la police à Quetta. L’attentat a été revendiqué par les talibans pakistanais du Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), sans plus de précision, selon un communiqué transmis à l’AFP.