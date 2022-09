Guerre en Ukraine : Au moins un corps avec les mains liées exhumé près d’Izioum

Mains liées avec une corde

Selon Oleg Kotenko, responsable gouvernemental pour la recherche des personnes disparues, ces tombes ont été creusées pendant les combats lors de la prise de la ville par les forces russes en mars et durant l’occupation russe, qui a pris fin la semaine passée. Certaines tombes pourraient renfermer plusieurs corps.

«Beaucoup sont morts de faim»

«Les tombes qui ne portent pas de noms sont celles de gens (trouvés) dans la rue», a précisé Oleg Kotenko, selon lequel «il y a beaucoup de personnes qui sont mortes de faim». «Cette partie de la ville était isolée, sans ravitaillement. Les gens étaient bloqués, rien ne marchait». Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU a immédiatement indiqué vouloir envoyer «sous peu» une équipe à Izioum pour «déterminer les circonstances de la mort de ces personnes». Le chef de la police ukrainienne, Igor Klymenko, a lui annoncé la découverte de dix «salles de torture» dans des localités reprises aux Russes dans la région de Kharkiv, y compris six d’entre elles à Izioum et deux dans la ville de Balakliïa. Selon lui, les corps de près de 50 civils ont été retrouvés au cours de cette semaine dans les territoires de la région de Kharkiv abandonnés par les troupes russes.

Contre-offensive de Kiev

Les forces russes ont été accusées de nombreuses exactions dans les zones sous leur contrôle et notamment à Boutcha, en banlieue de Kiev, où des corps de civils froidement exécutés ont été découverts après leur retrait fin mars. Moscou nie avoir commis ces atrocités. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’était rendu à Izioum mercredi pour sa première visite dans cette région frontalière de la Russie dans le nord-est du pays depuis le départ des forces russes, chassées à la faveur d’une contre-offensive lancée début septembre sur plusieurs fronts.

L’AFP s’était déjà rendu à Izioum, ville de quelque 50’000 habitants avant la guerre, peu après le départ des forces russes dans la nuit de samedi à dimanche. Les destructions y étaient importantes avec des maisons et bâtiments administratifs dévastés par les combats et des carcasses de blindés jonchant les routes. Sur le front, les combats et bombardements se poursuivaient vendredi sur toutes les directions.