Match sauvage à Lausanne

Au moins un junior de Team Vaud reconnu

Le Lausanne-Sport et le Servette FC ont publié un communiqué de presse conjoint. Les deux clubs sont touchés par les événements récents.

Tard vendredi soir, le Servette Football Club et le Lausanne-Sport ont publié un communiqué de presse conjoint, condamnant «formellement les rencontres sauvages opposant joueurs des cantons de Vaud et de Genève tenues ces derniers jours».

«Le LS et le SFC rappellent à leurs joueurs, ainsi qu’à leurs familles, que ces rassemblements violent formellement la législation actuelle en cette période de déconfinement, poursuivaient-ils. Les participants à ces matches s’exposent à des amendes d’ordre et à des sanctions de leurs clubs s’il s’avère que des joueurs du Servette FC ou du Lausanne-Sport sont identifiés dans le public ou sur le terrain.»

Vendredi, la RTS avait dévoilé la tenue d'une rencontre sauvage, jeudi soir, réunissant plus de 1000 jeunes âgés de 16 à 20 ans (sur le terrain comme autour) aux Boveresses, dans les quartiers nord de Lausanne. Et ce malgré l'interdiction de rassemblement en vigueur. Au moins un autre match du genre aurait été organisé dernièrement en Suisse romande. «Les jeunes ont envie de jouer au football. Mais nous, on doit les sensibiliser et essayer de faire en sorte que cela ne se reproduise plus», conclut Stefan Nellen.