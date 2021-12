Philippines : Au moins un mort dans le puissant typhon Rai

Le plus puissant cyclone à frapper les Philippines cette année a déraciné des arbres, fait s’effondrer des lignes électriques et inondé des villages à travers l’archipel vendredi, laissant au moins un mort derrière lui.

Plus de 300’000 personnes ont été évacuées, laissant derrière elles maisons et stations balnéaires dans le sud et le centre du pays. Le typhon a interrompu les communications dans certaines zones et arraché les toits des bâtiments.