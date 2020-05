Tunisie

Au moins un mort et six disparus dans un naufrage

Un bateau clandestin, avec à son bord vingt Tunisiens en route pour l’Italie, a coulé samedi dans les eaux tunisiennes.

Une personne est morte et six autres ont disparu samedi en mer après le naufrage d'une embarcation clandestine, ont indiqué les autorités tunisiennes, sur fond de reprise des traversées vers l'Italie.

Au total, 20 Tunisiens étaient à bord de cette embarcation qui se dirigeait vers l'Italie, selon lui. Un corps a été repêché, 11 passagers interceptés par la Garde nationale et six autres sont recherchés par des plongeurs de la Protection civile et un bateau des gardes-côtes tunisiens, a-t-il indiqué.