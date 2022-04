Coronavirus : Au moins vingt pays encore en manque de vaccin

La couverture vaccinale contre le Covid-19 dans plusieurs pays, la plupart africains, ne dépasse pas les 10%, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’organisation et ses partenaires, dont l’Unicef, aident ces pays à élever leur couverture vaccinale, en particulier en Afrique. «C’est là que se concentre le travail. Il faut s’assurer que ce sont les populations à haut risque – celles qui ont le plus besoin du vaccin et qui risquent le plus de contracter une maladie grave ou de mourir, ainsi que les travailleurs de la santé – qui reçoivent les vaccins en priorité à mesure que les programmes de vaccination s’intensifient (…) pour tenter d’enrayer la pandémie», a indiqué Kate O’Brien.