Épidémie : Au mois de janvier, la rougeole a fait plus de 150 morts en Afghanistan

La quasi-totalité des victimes sont des enfants de moins de 5 ans, dont un grand nombre sont déjà affaiblis par la malnutrition, alerte ce vendredi, l’OMS.

Une épidémie de rougeole a frappé des dizaines de milliers de personnes et en a tué plus de 150, en grande majorité des enfants, au seul mois de janvier, en Afghanistan, a alerté vendredi, l’OMS, jugeant que le nombre de morts allait augmenter

Le nombre de cas a bondi de 18% lors de la semaine du 24 janvier et de 40% lors de la dernière semaine du mois. Au total, 35’319 cas suspects – dont 91% d’enfants de moins de 5 ans – qui ont été enregistrés le mois dernier. Quelque 156 personnes – dont 97% d’enfants de moins de 5 ans – sont mortes de la maladie.

Pour le porte-parole, ces chiffres sont en-deçà de la réalité et devraient encore gonfler. «La hausse rapide des cas en janvier laisse à penser que le nombre de morts dus à la rougeole va augmenter fortement dans les semaines à venir», a souligné Christian Lindmeier.

Vaccination insuffisante

Cette épidémie se propage dans un pays enfoncé dans une profonde crise économique et financière, depuis l’arrivée des talibans, à Kaboul, en août, et le gel de fonds à l’étranger. Les Nations unies ont prévenu à de nombreuses reprises que plus de la moitié du pays était menacée de famine.