Wejdene«Au moment où je vous parle, je devrais être assise en classe»

Il y a un an encore, personne ne connaissait la jeune chanteuse de 16 ans. «Anissa» a changé son destin. L’immense succès viral sur TikTok du titre au printemps 2020 a permis à Wejdene de publier deux clips qui cumulent des millions de vues, de signer sur une major et de sortir son premier album R’n’B, «16», fin septembre 2020.

C’est énorme, grandiose. Je vis un rêve éveillé. Ça ne me fait pas peur. J’ai l’impression que désormais je fais un peu partie du monde des stars que je vois à la télé. Jamais je ne me serais dit que je ferais de la musique mon métier. Il y a trois ans, je ne savais pas ce qu’était un producteur et encore moins un label.

Complètement. C’est du Wejdene. On dit que ça s’appelle une identité musicale. J’aime les paroles légères et sans prise de tête.

Ne pas trop bomber le torse, rester simple, naturelle et ne pas oublier d’où on vient. Et naturellement, sortir des hits et encore des hits.