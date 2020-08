L’espoir de revoir son fils

«La victime avait un nombre de fractures ahurissant», a annoncé Me Djaziri, avocat de la maman de la victime. Cette dernière n’a pas reconnu son fils quand elle l’a vu sur son lit d’hôpital, où il est décédé peu après le drame. «Il avait doublé de volume. C’était un petit bonhomme et sur ce lit, on aurait dit un géant. Tout ça pour toutes sortes de raison plus infondées les unes que les autres», a déclaré Me Assaël, défenseur du père. Ce dernier marche des dizaines de kilomètres toutes les nuits. Il a «perdu goût à la vie.» Chaque 8 du mois, date du drame, il se rend sur le parking où son fils a été percuté. «Il espère le voir», a souligné Me Assaël. Pour l’homme de loi, le coeur de ce procès est dans la domination. S’adressant au prévenu: «Vous avez assassiné cette pépite humaine. Au moment où vous le percutez, vous êtes tout puissant.» A. «pose des ultimatums au procureur, il a des exigences. C’est un obsédé du contrôle.»