Coupe du monde: Sarina Wiegman, l'ultime sélectionneuse en lice

Dans ce domaine, l’évolution attendra. Lors de la Coupe du monde 2019 en France, 9 des 24 équipes engagées s’étaient présentées avec une sélectionneuse pour les guider. Quatre ans plus tard en Australie et en Nouvelle-Zélande, 32 pays en lice au début du tournoi, 12 femmes sur le banc. Même proportion: 37,5%. La plupart des équipes nationales de premier plan continuent donc d’accorder davantage leur confiance à des hommes.

«Ce n’est pas une compétition»

«Ce n’est pas une compétition d’être la dernière femme en lice, disait l’ancienne internationale (99 sélections) dans des propos relayés par 20 minutes après la qualification obtenue face au Nigeria. Bien sûr, ce que nous espérons, c’est que la promotion d’hommes et de femmes à ce poste s’équilibre dans le futur. On travaille là-dessus, au moins en Angleterre. Et d’autres pays travaillent également pour que plus de femmes participent au développement du jeu, pour qu’il y ait de plus en plus d’entraîneuses. Que des joueuses deviennent entraîneuses également.»