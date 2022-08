Informatique : Au Monténégro, des institutions visées par une importante cyberattaque

Des institutions gouvernementales du Monténégro étaient visées samedi et depuis la veille par une importante attaque informatique et certains responsables y voient la main de la Russie, même si le premier ministre reste prudent sur l’origine de cet acte.

Demande d’aide

«Attaques très sophistiquées»

La France a fait savoir samedi qu’elle répondait «positivement» à cette demande, et «met à disposition l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI)». L’ANSSI «apportera sa capacité d’analyse et de conseil, son expertise et ses savoir-faire aux Monténégrins pour comprendre la situation et entamer les premières mesures immédiates de remédiation», a précisé le ministre délégué en charge de la Transition numérique et des Télécommunications, Jean-Noël Barrot.