«Un train de mesures visant à sanctionner plus simplement et plus efficacement les émissions excessives liées à la circulation routière». C’est en ces termes, que la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie propose de lutter contre ce que d’aucuns considèrent comme un fléau aussi nuisible que la vitesse: le bruit des moteurs de voitures et de motos. Selon l’Association transports et environnement (ATE) «1,1 million de personnes sont exposées à des niveaux de bruit routier supérieurs aux limites légales sur leur lieu de résidence».