La publication d’une ancienne image de Madonna fâche ses fans

Pour faire la promotion de son podcast et de son site, le 6 octobre 2023, le blogueur people américain Perez Hilton a utilisé une capture d’écran d’une séquence publiée par Madonna, où on la découvrait au naturel. La musicienne avait réalisé cette vidéo, il y a presque un an sur TikTok, dans le but de montrer en toute transparence sa transformation, avant et après maquillage.