Biodiversité : Au Népal, la population de rhinocéros est en nette hausse

Les autorités népalaises ont annoncé dimanche que le pays compte une centaine de rhinos de plus qu’il y a six ans. Le WWF ne cache pas sa satisfaction.

La population de rhinocéros au Népal a augmenté de plus de 100 individus au cours des six dernières années, ont annoncé les autorités, pour la plus grande satisfaction des organisations luttant pour leur protection.