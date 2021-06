Attaque : Au Niger, le domicile du président du Parlement mitraillé

Un des gardes du corps du président du Parlement du Niger, Seïni Oumarou, a été tué lors de l’attaque de son domicile. Un autre a été blessé.

Des hommes armés ont mitraillé dans la nuit de vendredi à samedi le domicile du président du Parlement du Niger, Seïni Oumarou, tuant et un de ses gardes du corps et blessant grièvement un deuxième, ont annoncé son entourage et les autorités.