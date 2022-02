Suisse : «Au nom de Dieu Tout-Puissant» devrait rester dans la Constitution

Une commission du Conseil national a voté en majorité contre la suppression de la mention du divin dans le préambule du texte fondateur des lois suisses.

Or ce n’est pas par adhésion à l’Église que les élus ont souhaité conserver la mention divine: «La commission considère l’invocation dans le préambule comme un signe d’humilité, car personne ne peut se prévaloir d’être tout-puissant. Elle constitue un élément traditionnel de la Constitution qui ne doit pas être compris dans un sens chrétien strict», écrit-elle dans son communiqué publié vendredi.

Un tiers des membres de la commission par contre a suivi la proposition de l’élu socialiste, considérant que «la profession d’humilité et de modestie peut s’exprimer d’une autre manière que par une invocation divine». «Les références à un Dieu chrétien et à la Création ne sont pas compatibles avec le principe de la neutralité de l’État en matière religieuse et sont dépassées si l'on considère la laïcisation croissante de la société suisse», estimait quant à lui Fabian Molina dans son texte déposé en mars 2021.