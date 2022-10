Football : Au Paris SG, les controverses volent en escadrille

Polémique «char à voile», mal-être supposé de Kylian Mbappé, résultats en berne et maintenant cyberharcèlement... Le Paris SG se retrouve cerné par les ennuis.

Et maintenant, des «trolls»? La dernière secousse en date est venue de Mediapart, mercredi. Entre 2018 et 2020, révèle le journal d’investigation en ligne, l’agence Digital Big Brother (DBB) a déployé une galaxie de faux comptes Twitter pour mener des raids numériques contre des cibles du PSG. Dans le viseur? Des médias comme L’Equipe et Mediapart, l’Olympique de Marseille, le président de l’OL Jean-Michel Aulas, le supporter ayant giflé Neymar après la finale de la Coupe de France 2019 ou encore la jeune femme ayant accusé l’attaquant brésilien de viol.