Au Parlement, la loi Covid-19 en reprend pour un an

Les parlementaires fédéraux retrouvent dès lundi un environnement naturel, sans les séparations en plexiglas qui avaient été installées l’année dernière. Mais la rapide montée des cas de ces dernières semaines a obligé les autorités bernoises et les services du Parlement à resserrer la vis. À partir de lundi, le port du masque à l’intérieur du Palais fédéral est à nouveau de rigueur que l’on soit vacciné ou non.

1,5 milliard pour des tests

Comme à chaque session d’hiver, c’est le budget qui va rythmer les débats. Tout bien compté, le millésime 2022 de la Confédération prévoit des dépenses à hauteur de 80,7 milliards de francs. Malgré la volonté de revenir à une normalité budgétaire manifestée cet été, la pandémie n’a pas dit son dernier mot. Les dépenses extraordinaires destinées à la lutte contre le Covid-19 (vaccins et cautionnements) devraient s’élever en 2022 à environ un milliard de francs. Le Conseil fédéral demande également une rallonge de 1,5 milliard pour les coûts liés aux tests de dépistage et 46 millions pour le maintien de l’organisation responsable de la gestion de la crise et le suivi des nouveaux variants du virus. Ce qui ne devrait pas susciter de grandes oppositions vu le contexte.

Des mesures jusqu’à fin 2022

Les Chambres fédérales vont reprendre la loi Covid19 concernant la prorogation de certaines dispositions pour avoir les instruments nécessaires «au cas où la crise se prolongerait». Des majorités dans les commissions ad hoc des deux Chambres proposent de prolonger jusqu’à la fin de 2022 les garanties financières pour les grandes manifestations, les mesures relatives à l’indemnité de chômage et à la réduction de l’horaire de travail ou encore le soutien aux cantons pour les cas de rigueur. Elles veulent aussi ajouter une aide spéciale pour les forains, la gratuité des tests Covid-19, la publication des contrats passés pour les vaccins, l’anonymisation ou la suppression des données de traçage après deux ans et un monitorage des aides financières allouées durant la pandémie.

Un deuxième milliard pour l’Union européenne?

Réforme AVS 21

La réforme AVS 21 doit également être terminée durant cette session. Les deux Chambres se sont mises d’accord sur la hausse de l’âge de la retraite des femmes. Celles-ci travailleront une année de plus, c’est-à-dire jusqu’à 65 ans, pour percevoir une rente complète. Toute la question est d’établir un système de compensation pour une génération de femmes durant une période transitoire. La hausse se fera en quatre étapes de trois mois chacune, au plus tôt entre 2024 et 2027. Au plus tard, selon le résultat du référendum que la gauche a déjà annoncé.