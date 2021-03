Berne : Au pays de la pharma: pas de vaccin suisse

Faute d’un soutien financier de la Confédération, la start-up bernoise Innomedica a suspendu son projet de vaccin contre le Covid-19.

La start-up bernoise Innomedica déplore la politique fédérale de ne pas soutenir la production et le financement de vaccin anti Covid-19 suisse. La société avait commencé à produire à Marly (FR) un vaccin fonctionnel, rapporte «La Liberté». Son directeur de recherche Stéfan Halbherr affirme: «Investir dans la production de vaccins, en suivant une stratégie de diversification, permettrait de créer des emplois, de stimuler l’innovation technologique et d’ajouter de nouvelles solutions à la gamme de vaccins disponibles. Face à la pénurie, l’approvisionnement serait plus rapide.»