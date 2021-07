Élection présidentielle : Au Pérou, Keiko Fujimori se voit refuser l’audit international

Le camp de la candidate de droite Keiko Fujimori dénonce toujours des «fraudes» lors de la présidentielle qui donne vainqueur le candidat de gauche Pedro Castillo.

«En vertu du principe de neutralité que toute institution de l’État doit respecter et avec le processus électoral en cours, il n’est pas possible juridiquement de répondre à la demande formulée», a écrit le ministre de la Justice, Eduardo Vega, dans une lettre de réponse à la requête présentée par Keiko Fujimori lundi.

«Les éventuelles irrégularités auxquelles vous faites référence dans votre lettre doivent être traitées par le Jury national des élections, qui a évalué et réglé les contestations et les demandes de nullité (de votes) formulées par les groupes politiques», a ajouté le ministre.

Un scrutin jugé libre et transparent

La mission d’observation de l’OEA, les États-Unis et l’Union européenne ont estimé que le scrutin au Pérou avait été libre et transparent et ont défendu le travail de l’ONPE en charge de l’organisation du vote et celui du Jury national des élections (JNE) chargé d’étudier les litiges.